Форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду отметился дублем в ворота сборной Швеции (0:2) в рамках элитного дивизиона Лиги наций УЕФА 2020/21.

Первый гол португальца в матче стал для 35-летнего игрока сотым в футболке национальной команды. Также Криштиану стал первым европейцем, которому удалось преодолеть отметку в 100 забитых мячей за свою сборную.

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Чтобы побить мировой рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Роналду нужно забить еще девять мячей в футболке селесао.

Сейчас в активе Криштиану 101 гол в 165 матчах за национальную команду.

А вот у женщин отметки в сотню забитых голов за национальную команду достигли сразу семь футболисток. Среди европеек больше всего голов забила представительница сборной Германии Биргит Принц — 128, а в мировым лидером является канадка Кристин Синклер, на счету которой 186 мячей в футболке национальной команды.

Роналду мог не сыграть против Швеции

Роналду пропустил игру первого тура Лиги наций против Хорватии из-за инфекции на ноге. Футболисту пришлось пройти курс лечения антибиотиками.

Участие Криштиану во втором матче тоже было под вопросом.