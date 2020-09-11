Победительница женского чемпионата мира по футболу 2011 года, японская футболистка Юки Нагасато будет выступать за мужскую команду Хаябуса Элевен, который выступает в Kanagawa Prefecture League в Японии.

Она станет единственной женщиной, которая выступает за мужской клуб в Японии, и одной из немногих в истории, кому это удалось сделать ранее.

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Права на 33-летнюю Нагасато принадлежат американскому футбольному клубу Чикаго Ред Старз, а за Хаябуса Элевен она будет играть на правах аренды. Детали контракта футболистки и клуба неизвестны.

Старт сезона в Kanagawa Prefecture League сначала был запланирован на весну, но из-за пандемии начнется в следующий уик-энд в упрощенном формате, в котором 28 команд распределят на четыре группы.

В текущем сезоне в матчах за Чикаго в лиге NWSL Challenge Cup этим летом она сыграла в двух матчах, но затем получил травму левой ноги и пропустила пять игр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YuKi Nagasato (@yuki_nagasato) 21 Июн 2019 в 2:14 PDT

В 2019 году она отдала наибольшее количество ассистов в лиге — восемь, и забила восемь голов.

До перехода в Чикаго Ред Старз в 2017 году она защищала цвета немецких клубов Франкфурт и Вольфсбург, а также английского Челси.

За сборную Японии Юки сыграла в 132 матчах, в которых забила 58 голов. Также она приняла участие в финальной части чемпионата мира 2011 года, на котором ее национальная команда обыграла в финале сборную США, а также играла на Мундиалях в 2007 и 2015 годах.

Нагасато не первая женщина в мужском футболе

В 2020 году футбольная ассоциация Нидерландов объявила, что 19-летняя Эллен Фоккема получила разрешение играть за мужскую команду VV Foarut, которая выступает в девятом дивизионе страны. Хотя ранее женщинам запрещалось играть за мужские команды по достижению 19-летнего возраста.

Нынешний голкипер женского клуба Северная Каролина Кураж и сборной Канады Стефани Лаббе пробовала свои силы в мужской команде Calgary Foothills FC в 2018 году. она прошла тренировочный лагерь с командой, но правила лиги из-за пола запретили ей принимать участвовать в соревнованиях с мужчинами.

Фото: YuKi Nagasato