В Нью-Йорке определились финалистки теннисного турнира серии Grand Slam — US Open-2020.

Наоми Осака — Дженнифер Брэди (7:6 (7:1), 3:6, 6:3)

В первом полуфинале встречались американка Дженнифер Брэди и японская теннисистка Наоми Осака. Встреча получилась достаточно напряженной, ведь победа в первой партии далась японской теннисистке только после тай-брейка, а во второй — фортуна была на стороне соперницы.

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В третьем сете Осака все же сломила сопротивление американки и вышла в свой третий финал на турнирах серии Grand Slam. Счет встречи 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 и пользу японки.

Виктория Азаренка — Серена Уильямс (1:6, 6:3, 6:3)

Второй финалисткой стала представительница Беларуси Виктория Азаренка, которая обыграла американку Серену Уильямс в трех сетах. В первой партии американка отдала оппонентке всего один гейм, однако в следующих двух сетах Азаренка сумела переломить ход игры и выйти к своему пятого финала на турнирах Grand Slam.

Финальная игра у женщин состоится в субботу, 12 сентября, в 23.00 по киевскому времени.

Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, а у мужчин в прошлом одержал победу испанец Рафаэль Надаль. Впрочем, триумфаторы US Open-2019 не принимали участия в нынешнем турнире.