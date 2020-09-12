Олимпик одержал уверенную победу над Днепром-1

В субботу, 12 сентября, на стадионе Днепр-Арена состоялся матч второго тура УПЛ Олимпика с командой Днепр-1 и завершился со счетом 3:1 в пользу Донецка.
В добавленное к первому тайму время игрок от команды Днепр-1 Игорь Когут получил красную карточку за то, что грубо сбил в подкате Лебеденко.
Счет в матче открыл игрок команды Олимпик Шахаб Зейхеди, который забил гол на 44 минуте.
Читайте: Украина разгромно уступила Испании в Лиге наций
На 47 минуте гол забил Алекс Тейшейра, а на 76 – пенальти забил Сергей Политыло.
Из-за офсайда не был засчитан гол защитника клуба Днепр-1 Сергея Логинова.
Недавно украинский специалист Остап Маркевич стал главным тренером ФК Мариуполь. Стороны заключили соглашение на один сезон.
В период с 2016-2019 годы Маркевич тренировал испанский Вильярреал U-20, с которым выиграл серебро чемпионата.
Фото: Днепр-1