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Факты / Спорт

Неймару грозит семиматчевая дисквалификация за удар футболиста Марселя

Матч третьего тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Марселем (0:1), в котором подопечные Томаса Тухеля потерпели второе поражение подряд, завершился огромной дракой.

Пока другие футболисты обеих команд выясняли отношения, Неймар ударил испанского защитника Марселя Альваро Гонсалеса сзади по голове. За это бразилец получил красную карточку.

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После игры Неймар обвинил Гонсалеса в расизме, заявив, что тот сказал фразу: Заткнись, грязная обезьяна! На что Альваро ответил ему, что расизму нет места в футболе.

— Ты не мужчина, поскольку ты не можешь признать свою ошибку. Поражения — это составляющая спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты растяпа. Признайся, что ты сказал на самом деле. Будь мужчиной! Расист, — написал Неймар в Twitter.

За удар Гонсалеса 28-летнему бразильцу грозит дисквалификация от четырех до семи матчей.

До удаления Неймара арбитр показал красные карточки нескольким футболистам: Леандро Паредесу и Левену Кюрзава из ПСЖ, а также Дарио Бенедетто и Жордану Амави из Марселя.

ПСЖ позже стартовал в чемпионате Франции из-за небольшого отпуска в связи с участием в финале Лиги чемпионов. Пока клуб из Парижа принял участие в двух из трех туров Лиги 1, в которых уступил со счетом 1:0 Лансу и Марселю. В турнирной таблице ПСЖ пока не имеет очков и занимает 18 место.

Фото: Getty Images

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