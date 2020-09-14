Матч третьего тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Марселем (0:1), в котором подопечные Томаса Тухеля потерпели второе поражение подряд, завершился огромной дракой.

Пока другие футболисты обеих команд выясняли отношения, Неймар ударил испанского защитника Марселя Альваро Гонсалеса сзади по голове. За это бразилец получил красную карточку.

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После игры Неймар обвинил Гонсалеса в расизме, заявив, что тот сказал фразу: Заткнись, грязная обезьяна! На что Альваро ответил ему, что расизму нет места в футболе.

— Ты не мужчина, поскольку ты не можешь признать свою ошибку. Поражения — это составляющая спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты растяпа. Признайся, что ты сказал на самом деле. Будь мужчиной! Расист, — написал Неймар в Twitter.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

За удар Гонсалеса 28-летнему бразильцу грозит дисквалификация от четырех до семи матчей.

До удаления Неймара арбитр показал красные карточки нескольким футболистам: Леандро Паредесу и Левену Кюрзава из ПСЖ, а также Дарио Бенедетто и Жордану Амави из Марселя.

ПСЖ позже стартовал в чемпионате Франции из-за небольшого отпуска в связи с участием в финале Лиги чемпионов. Пока клуб из Парижа принял участие в двух из трех туров Лиги 1, в которых уступил со счетом 1:0 Лансу и Марселю. В турнирной таблице ПСЖ пока не имеет очков и занимает 18 место.