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Факты / Спорт

Динамо Киев — АЗ: прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов

Киевское Динамо во вторник, 15 сентября, проведет матч в рамках третьего квалификационного раунда отбора Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против нидерландского АЗ Алкмаар. Начало матча в 20.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.18. Успех нидерландского клуба оценивают в 3.30. Ничейный исход встречи в основное время — 3.45.

Читайте: Где смотреть Динамо Киев — АЗ Алкмаар

Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода бело-синих и красно-белых в стадию плей-офф отбора турнира. На Динамо дают коэффициент 1.63, тогда как на проход АЗ в следующую стадию — 2.28.

Стоит отметить, что матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в формате одного матча.

Это будет третья очная игра команд в истории. Впервые они встретились в Кубке УЕФА сезона-2009/10 в рамках группового этапа. Тогда победу в домашнем и выездном поединках одержало киевское Динамо.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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