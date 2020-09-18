20-летняя российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки. Такое решение приняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

— Решение принято дисциплинарным комитетом РУСАДА, Сотскова об этом знает, — сообщил источник в РУСАДА.

Также в РУСАДА сообщили, что вину спортсменки в подделке медицинской справки доказали во время слушаний и в ходе расследования антидопинговым агентством этого дела.

Фигуристку заподозрили в нарушении антидопинговых правил, поскольку она пропустила три тестирования на допинг в период с 2019 по 2020 год. Сотскова пыталась оправдать свое отсутствие справкой, которая впоследствии оказалась фиктивной.

Кого еще поймали на фальшивых справках?

Мария Сотскова далеко не первая российская спортсменка, которую уличили в фиктивной медицинской справке. Например, одним из самых резонансных таких разоблачении является дело легкоатлета Даниила Лысенко.

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Его заподозрили в ложном больничном листе, чтобы скрыть свое местонахождение. Хотя спортсмены должны предоставлять такие данные допинг-офицерам, ведь те могут наведаться в любое время.

Кто такая Сотскова?

Мария завоевала серебро в финале Гран-при в сезоне-2017/18, а также серебро на юношеских Олимпийских играх в 2016 года. Также она участвовала в зимних Олимпийских играх в Пхенчхан в 2018 году, где заняла восьмое место.

В июле 2020 Сотсков объявила об окончании профессиональной карьеры фигуристки. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.