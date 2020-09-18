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Факты / Спорт

Велогонщик сошел с этапа Тур де Франс из-за укуса пчелы в рот

Австрийский велогонщик Лукас Пестлбергер, представляющий немецкую команду Bora-Hansgrohe, вынужден был сойти с трассы на 19-м этапе веломногодневки Тур де Франс.

Во время гонки в рот Пестлбергера залетела пчела и ужалила.

— Пчела ужалила Лукаса в рот. Надеемся, с ним все будет в порядке. К сожалению, он вынужден был покинуть гонку после этого инцидента, — сообщила команда на своей официальной странице в соцсети Twitter.

После инцидента спортсмена доставили в госпиталь с анафилактической реакцией.

Сейчас Пестлбергер чувствует себя хорошо и в беседе по телефону с командой заверил, что больше нет причин для волнения.

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В общем зачете австриец занимал 129 место.

Команда Bora-Hansgrohe борется за майку лучшего спринтера для своего лидера, словацкого велогонщика Петера Сагана.

Веломногодневка Тур де Франс стартовала 29 августа и должна завершиться 20 сентября. В рамках завершающего этапа велогонщики преодолеют маршрут из Мант-ла-Жоли в Париж.

Источник: Bora-Hansgrohe

Фото: Lukas Pöstlberger

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