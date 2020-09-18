Велогонщик сошел с этапа Тур де Франс из-за укуса пчелы в рот

Австрийский велогонщик Лукас Пестлбергер, представляющий немецкую команду Bora-Hansgrohe, вынужден был сойти с трассы на 19-м этапе веломногодневки Тур де Франс.

Во время гонки в рот Пестлбергера залетела пчела и ужалила.

— Пчела ужалила Лукаса в рот. Надеемся, с ним все будет в порядке. К сожалению, он вынужден был покинуть гонку после этого инцидента, — сообщила команда на своей официальной странице в соцсети Twitter.

После инцидента спортсмена доставили в госпиталь с анафилактической реакцией.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support! — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

Сейчас Пестлбергер чувствует себя хорошо и в беседе по телефону с командой заверил, что больше нет причин для волнения.

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В общем зачете австриец занимал 129 место.

Команда Bora-Hansgrohe борется за майку лучшего спринтера для своего лидера, словацкого велогонщика Петера Сагана.

Веломногодневка Тур де Франс стартовала 29 августа и должна завершиться 20 сентября. В рамках завершающего этапа велогонщики преодолеют маршрут из Мант-ла-Жоли в Париж.

Источник: Bora-Hansgrohe

Фото: Lukas Pöstlberger