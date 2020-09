Велогонщик сошел с этапа Тур де Франс из-за укуса пчелы в рот

Австрийский велогонщик Лукас Пестлбергер, представляющий немецкую команду Bora-Hansgrohe, вынужден был сойти с трассы на 19-м этапе веломногодневки Тур де Франс.

Во время гонки в рот Пестлбергера залетела пчела и ужалила.

После инцидента спортсмена доставили в госпиталь с анафилактической реакцией.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support!

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020