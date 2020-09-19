Форвард Реала Гарет Бэйл официально вернулся в лондонский клуб Тоттенхэм.
Звезду мирового футбола в 2013 году продали Реалу, и теперь на правах аренды Бэйл снова будет играть за Тоттенхэм до конца сезона 2020/21.
31-летний футболист будет выступать под номером 9.
Бэйл играл за Тоттенхэм с 2007 по 2013 год.
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Bale. Is. Back.
Welcome home, @GarethBale11 ???? #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
В 2019 году Гарет Бэйл был в пятерке самых высокооплачиваемых футболистов мира
На первом месте — форвард каталонской Барcелоны и сборной Аргентины Лионель Месси (€130 млн в год), на втором – форвард Ювентуса Криштиану Роналду с €113 млн годового дохода, третье – футболист французского ПСЖ Неймар (€91,5 млн), далее – форвард Атлетико Антуан Гризманн (€44 млн) и форвард Реала Гарет Бэйл (€40,2 млн).
Фото: Гарет Бэйл