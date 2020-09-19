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Факты / Спорт

Официально: Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм

Форвард Реала Гарет Бэйл официально вернулся в лондонский клуб Тоттенхэм.

Звезду мирового футбола в 2013 году продали Реалу, и теперь на правах аренды Бэйл снова будет играть за Тоттенхэм до конца сезона 2020/21.

31-летний футболист будет выступать под номером 9.

Бэйл играл за Тоттенхэм с 2007 по 2013 год.

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В 2019 году Гарет Бэйл был в пятерке самых высокооплачиваемых футболистов мира

На первом месте — форвард каталонской Барcелоны и сборной Аргентины Лионель Месси (€130 млн в год), на втором – форвард Ювентуса Криштиану Роналду с €113 млн годового дохода, третье – футболист французского ПСЖ Неймар (€91,5 млн), далее – форвард Атлетико Антуан Гризманн (€44 млн) и форвард Реала Гарет Бэйл (€40,2 млн).

Фото: Гарет Бэйл

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