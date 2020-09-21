Футболист Артем Кравец и киевское Динамо достигли соглашения о расторжении контракта.

Соответствующее решение о досрочном расторжении договора было принято после беседы с наставником команды Мирчей Луческу и президентом футбольного клуба Динамо Киев Игорем Суркисом.

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На официальном сайте бело-синих говорится, что руководство киевского клуба пошло навстречу Артему, предоставив возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики.

Где продолжит свою игровую карьеру Кравец пока неизвестно.

20 августа стало известно, что Артем Кравец заключил соглашение с Динамо сроком на два года с возможностью пролонгации. 31-летний игрок перешел к киевлянам на правах свободного агента.

С тех пор Кравец принял участие в одном матче своей команды в рамках третьего тура УПЛ проти ФК Львов, отыграв 24 минуты, за которые не отметился результативными действиями.

До возвращения в Динамо Кравец защищал цвета турецкого Кайсериспора. Также он выступал за немецкий Штутгарт и испанский Гранаду.