Российский миллиардер и владелец лондонского Челси Роман Абрамович тайно покупал футболистов через оффшорные компании на Британских Виргинских островах для конкурентов своего клуба. Об этом говорится в финансовых отчетах FinCEN — подразделении по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

Речь идет о компании Leiston Holdings. Именно она использовала запрещенную практику TPO (third-party ownership — владение третьими лицами — Ред.). По этой схеме инвесторы покупают долю будущей стоимости футболиста у клубов, требующих финансов.

Известно, что Leiston Holdings частично владела правами на перуанского футболиста Андре Каррильо, ныне выступающего за саудовский клуб Аль-Хиляль. В 2014 году во время выступлений за португальский Спортинг он играл против Челси в Лиге чемпионов.

Таким образом в двух матчах, которые провели клубы в еврокубках, Абрамовичу частично или полностью принадлежали права на 12 игроков, которые были на поле.

Чем Leiston Holdings привлек внимание журналистов?

В 2016 году в отчете одного из банков речь шла о подозрительных переводах, в которых фигурировало имя Абрамовича. В документе отмечалось о выплатах с участием оффшорных компаний, принадлежащих россиянину на сумму более чем $1 млрд.

Также известно, что среди этих транзакций было девять переводов от компании Абрамовича, которая находится на Кипре. Эти деньги разделили еще между четырьмя компаниями, после чего на счету Leiston Holdings оказалось $156 млн.

В 2018 году Leiston Holdings оказались в центре внимания после расследования журналистов Der Spiegel, которые обнаружили, что компания практиковала TPO.

Практика third-party ownership

В 2008 году руководство английской Премьер-лиги запретило практику TPO. С 2015 году она также под запретом Международной федерации футбола (ФИФА).

— Тот факт, что операции могли быть конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или нарушали любые другие нормы или правила, которые применялись тогда, — заявила пресс-секретарь Абрамовича.

Также женщина добавила, что переводы имеют отношение к периоду до того, как ФИФА изменила правила.

В документах FinCEN фигурируют также немало украинских бизнесменов и политиков. Интересно, что утечка данных FinCEN вызвал резкое падение акций мировых банков. В частности, HSBC потерял 5,3%, Standard Chartered’s — 6%, Barclays — 5.4%, а акции Deutsche Bank потеряли 8% в начале торгов. Снизились и акции PMorgan и NY Mellon.