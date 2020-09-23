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Гент — Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч плей-офф квалификации ЛЧ

Киевское Динамо в среду, 23 сентября, проведет первый матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Геламко Арена в Генте сыграют против бельгийского Гента. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Вима Де Декера. На победу Гента принимают ставки с коэффициентом 2.60. Успех украинского клуба оценивают в 2.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.30.

Читайте: Где смотреть Гент — Динамо Киев

Также букмекеры дают 1.85 на то, что первый гол забьют хозяева поля, а вот на то, что первыми счет откроют бело-синие — 1.89.

Стоит отметить, что матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в формате двух матчей. Вторая встреча команд состоится 29 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Это будет третья очная игра команд в истории. Впервые они встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011. Тогда победу в домашнем и выездном поединках одержало киевское Динамо (3:0, 1:3).

Фото: FC Dynamo Kyiv

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