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Факты / Спорт

Действующего победителя азиатской Лиги чемпионов со скандалом исключили из розыгрыша

Победителя азиатской Лиги чемпионов АФК в 2019 году саудовский Аль-Хиляль исключили из текущего розыгрыша турнира на стадии заключительного тура группового этапа.

Соответствующее решение приняли из-за того, что Аль-Хиляль не смог выйти на матч против дубайского Аль-Ахли 23 сентября, поскольку в заявке саудовцев было всего девять полевых игроков и два вратаря. Для участия в матче должно быть не менее 13 футболистов.

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Действующий победитель ЛЧ АФК на неопределенный срок потерял большую часть игроков из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию. В Аль-Хиляле сразу 27 футболистов и тренеров сейчас находятся на карантине.

Руководство саудовского клуба и федерация футбола Саудовской Аравии направили в Азиатскую конфедерацию футбола соответствующее письмо с просьбой об отсрочке матча из-за исключительных обстоятельств. Однако, в АФК отметили, что перенос матча может оказать негативное влияние на календарь турнира, что исключает любые исключения из правил.

После решения АФК Аль-Хиляль, который возглавляет румынский специалист Разван Луческу, не сможет защитить свой чемпионский титул в текущем розыгрыше. Так как Аль-Хиляль дисквалифицировали победителем группы стал ташкентский Пахтакор. Также из группы вышел дубайский Аль-Ахли.

В финальных матчах Лиги чемпионов 2019 Аль-Хиляль минимально обыграл японский клуб Урава Ред Даймондс дома и на выезде (1:0, 0:2).

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