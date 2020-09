Победителя азиатской Лиги чемпионов АФК в 2019 году саудовский Аль-Хиляль исключили из текущего розыгрыша турнира на стадии заключительного тура группового этапа.

Соответствующее решение приняли из-за того, что Аль-Хиляль не смог выйти на матч против дубайского Аль-Ахли 23 сентября, поскольку в заявке саудовцев было всего девять полевых игроков и два вратаря. Для участия в матче должно быть не менее 13 футболистов.

Читайте: Победителя будет определять жребий? УЕФА утвердил новый регламент матчей сборных

Действующий победитель ЛЧ АФК на неопределенный срок потерял большую часть игроков из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию. В Аль-Хиляле сразу 27 футболистов и тренеров сейчас находятся на карантине.

Руководство саудовского клуба и федерация футбола Саудовской Аравии направили в Азиатскую конфедерацию футбола соответствующее письмо с просьбой об отсрочке матча из-за исключительных обстоятельств. Однако, в АФК отметили, что перенос матча может оказать негативное влияние на календарь турнира, что исключает любые исключения из правил.

An Official Statement from #AlHilal Board of Directors Concerning the Team’s Situation at the AFC Champions League pic.twitter.com/5CfEQuyG7B

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 23, 2020