Американская велогонщица Хлоя Дигерт попала в ужасную аварию во время чемпионата мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.

Бывшая чемпионка мира не справилась с управлением во время поворота и вылетела за пределы трассы в обрыв.

Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O

Врачи оказали 23-летней спортсменке первую помощь и вертолетом доставили в госпиталь в Болонье.

Дигерт избежала существенных переломов, но у нее огромная рваная рана на левой ноге.

US Olympian Chloe Dygert crashes over guardrail in cycling accident https://t.co/7q6rpydwbW pic.twitter.com/1hmeFS3wiC

— New York Post (@nypost) September 24, 2020