PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Американская велогонщица сорвалась с обрыва и получила ужасную рваную рану (+18)

Американская велогонщица Хлоя Дигерт попала в ужасную аварию во время чемпионата мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.

Бывшая чемпионка мира не справилась с управлением во время поворота и вылетела за пределы трассы в обрыв.

Врачи оказали 23-летней спортсменке первую помощь и вертолетом доставили в госпиталь в Болонье.

Читайте: Велогонщик сошел с этапа Тур де Франс из-за укуса пчелы в рот

Дигерт избежала существенных переломов, но у нее огромная рваная рана на левой ноге.

В госпитале спортсменке сделали операцию по восстановлению поврежденного участка на ноге.

— Мы выдохнули с облегчением, ведь авария могла быть значительно серьезнее. Хлоя — молодой боец. С ее целеустремленностью она быстро станет на ноги и вернется к гонкам. А пока мы надеемся, что она сосредоточится на восстановлении, — сказал представитель USA Cycling Джим Миллер.

До аварии Дигерт лидировала в гонке, на которой в прошлом году заняла первое место. После того, как Хлоя сошла с трассы победу одержала представительница Нидерландов Анна ван де Брегген.

Кто такая Хлоя Дигерт?

Дигерт — американская профессиональная велогонщица, ныне выступающая за команду UCI Women’s Team Sho-Air TWENTY20.

В ее активе пять золотых наград с чемпионата мира по трековому велоспорта под эгидой UCI, а также серебро Олимпийских игр 2016 года из Рио-де-Жанейро.

На чемпионате мира по трековым велогонкам в 2020 году в феврале в индивидуальной гонке преследования она установила мировой рекорд.

Источник: Cycling News

Фото: Chloe Dygert

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх