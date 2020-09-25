Американская велогонщица Хлоя Дигерт попала в ужасную аварию во время чемпионата мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.

Бывшая чемпионка мира не справилась с управлением во время поворота и вылетела за пределы трассы в обрыв.

Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O — Sporza (@sporza_koers) September 24, 2020

Врачи оказали 23-летней спортсменке первую помощь и вертолетом доставили в госпиталь в Болонье.

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Дигерт избежала существенных переломов, но у нее огромная рваная рана на левой ноге.

US Olympian Chloe Dygert crashes over guardrail in cycling accident https://t.co/7q6rpydwbW pic.twitter.com/1hmeFS3wiC — New York Post (@nypost) September 24, 2020

В госпитале спортсменке сделали операцию по восстановлению поврежденного участка на ноге.

— Мы выдохнули с облегчением, ведь авария могла быть значительно серьезнее. Хлоя — молодой боец. С ее целеустремленностью она быстро станет на ноги и вернется к гонкам. А пока мы надеемся, что она сосредоточится на восстановлении, — сказал представитель USA Cycling Джим Миллер.

До аварии Дигерт лидировала в гонке, на которой в прошлом году заняла первое место. После того, как Хлоя сошла с трассы победу одержала представительница Нидерландов Анна ван де Брегген.

Кто такая Хлоя Дигерт?

Дигерт — американская профессиональная велогонщица, ныне выступающая за команду UCI Women’s Team Sho-Air TWENTY20.

В ее активе пять золотых наград с чемпионата мира по трековому велоспорта под эгидой UCI, а также серебро Олимпийских игр 2016 года из Рио-де-Жанейро.

На чемпионате мира по трековым велогонкам в 2020 году в феврале в индивидуальной гонке преследования она установила мировой рекорд.

Источник: Cycling News

Фото: Chloe Dygert