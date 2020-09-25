Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела квалификационный барьер на турнире серии Grand Slam — Roland Garros 2020.

В финале квалификации 18-летняя Костюк в трех сетах одолела представительницу Японии Куруми Нара — 6:0, 1:6, 6:2.

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Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут. За это время украинка реализовала шесть из семи своих шансов на брейк, а японка воспользовалась тремя брейкпоинтами из шести.

Для Костюк это будет дебют в основной сетке взрослого Roland Garros. В этом году украинка впервые сыграла в основной сетке другого турнира серии Grand Slam — US Open 2020, где дошла до третьего круга. В 2018 году она дошла до третьего круга на Australian Open.

Таким образом, в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Завацкая и Марта Костюк.

В первом круге Свитолина встретится с россиянкой Варварой Грачевой, соперницей Ястремской станет австралийка Дарья Гаврилова, Козлова сыграет против испанки Паулы Бадосы, а Завацкая дебютирует в основной сетке против восьмой ракетки мира Кики Бертенс. Костюк свою соперницу узнает позже.