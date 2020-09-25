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Магазин секс-игрушек стал титульным спонсором нидерландского клуба

Нидерландский футбольный клуб Эммен, выступающий в высшем дивизионе страны Эредивизи начал сотрудничество с новым титульным спонсором — магазином эротических товаров Easy Toys.

Сначала Королевский футбольный союз Нидерландов был против нанесения рекламы продавца сексуальных товаров на джерси игроков, но клубу и руководству KNVB удалось прийти к согласию в этом вопросе.

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Известно, что надпись магазина секс-товаров будет размещен на футболках игроков в течение одного сезона. Хотя сначала клуб и компания должны были заключить соглашение на три сезона.

 

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Публикация от FC Emmen (@fc_emmen)

После достижения компромисса президент ФК Эммен Рональд Любберс приветствовал такое решение, назвав его прагматичным. С другой стороны, директор KNVB Жан-Поль Декосо также заявил, что доволен результатом.

— Мы ценим гибкость клуба и спонсора, регулируя срок спонсорского контракта. Если выяснится, что этот контракт противоречит закону или Кодексу рекламы Нидерландов, это, конечно, будет исправлено, — заявил чиновник.

По соглашению ФК Эммен получит за год от спонсора €500 тыс.

По итогам прошлого сезона клуб, который возглавляет нидерландский специалист Дик Люккин, занял 12 место. В текущем сезоне Эредивизи уже сыграли два тура, однако Эммен пока идет без заработанных очков (поражение от Венло и ПСВ).

Фото: Dreamstime

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