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Факты / Спорт

Свитолина прошла в финал турнира в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в финал теннисного турнира в Страсбурге. Ее соперницей была Арина Соболенко из Беларуси.

Турнир длился около двух часов. Три сета завершились со счетом 2:6, 6:4, 4:6 в пользу украинки.

24 сентября Свитолина вышла в 1/2 финала, в двух сетах одолев вторую ракетку Швейцарии Жил Белен Тайхманн со счетом 6:4, 6:3.

В финале Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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Финал состоится в субботу, 26 сентября. Это будет первый поединок Свитолиной и Рыбакиной.

18-я ракетка мира Рыбакина лидирует в рейтинге WTA по количеству побед в матчах в этом сезоне — 28, но Свитолина за свою карьеру установила беспроигрышный рекорд 14:3 в одиночных финалах WTA.

Источник: WTA

Фото: Getty Images

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