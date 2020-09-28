Традиционная эстафета олимпийского огня в преддверии летних Игр в Токио начнется 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима. Об этом сообщил организационный комитет соревнований.

Ожидается, что эстафета стартует в футбольном тренировочном центре в Фукусиме. Огонь пронесут через 47 префектур Японии, а сама эстафета продлится 121 день.

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Организационный комитет Игр решил не менять маршрут и график проведения эстафеты, оставив его таким же, как и планировалось еще до переноса Олимпийских игр на 2021 год.

Сейчас в Токио разрабатывают меры, которые помогут безопасно провести эстафету в условиях пандемии. Еще до переноса Игр в Токио организаторы планировали, что участники эстафеты, в рамках борьбы с Covid-19, будут передвигаться с фонарями вместо факелов.

Эстафетный факел от алтаря на арене в Греции зажгли спортсмены — легкоатлетка Екатерина Стефаниди и гимнаст Элефтериос Петрунис, которые являются олимпийскими чемпионами Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Первоначально, летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год. Новые даты Олимпиады — с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: Tokyo 2020