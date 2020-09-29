29 сентября главный тренер сборной Украины по футболу, а также легенда Милана и киевского Динамо Андрей Шевченко празднует свое 44-летие.

В соцсетях менеджера поздравила жена, бывшая модель Кристен Пазик, разместив серию фото и видео из семейного архива.

— С днем ​​рождения, моя любовь. Лучший друг, отец, номер семь, тренер и начинающий профессиональный игрок в гольф (когда-то ты туда доберешься). Независимо от того, что ты делаешь, ты отдаешься на все 100%. Спасибо за твою любовь и смех. Желаю тебе здоровья и счастья на год вперед. Нам посчастливилось быть с тобой, — написала Пазик.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомились во время выступлений украинца за итальянский Милан, а поженились в июле 2004 года в столице США — Вашингтоне. У супругов четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

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Также Шевченко поздравили его бывшие клубы, цвета которых он защищал.

— Поздравляем с днем ​​рождения легендарного футболиста киевского Динамо Андрея Шевченко, который блестяще выступал за наш клуб в 1993-1999, 2009-2012 годах, обладателя Золотого мяча 2004 года, а ныне — главного тренера национальной сборной Украины, — говорится в поздравлении киевского Динамо.

— Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С днем рождения, — написал в соцсетях итальянский Милан.

— С днем ​​рождения Андрей Шевченко, забивший вот этот гол в ворота шпор!, — написал в Instagram лондонский Челси.

Также с 44-летием Шевченко поздравила и Украинская ассоциация футбола, пожелав наставнику сине-желтых казацкого здоровья, творческого вдохновения и побед на футбольном поле и за его пределами.

В октябре подопечных Андрея Шевченко ждет непростое испытание — встреча с топ-сборными мира. Сначала Украина в рамках товарищеского матча 7 октября сыграет с действующими чемпионами мира Францией, а затем в Киеве на НСК Олимпийский 10 и 13 октября примет команды Германии и Испании соответственно в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Фото: Kristen Pazik