29 сентября главный тренер сборной Украины по футболу, а также легенда Милана и киевского Динамо Андрей Шевченко празднует свое 44-летие.
В соцсетях менеджера поздравила жена, бывшая модель Кристен Пазик, разместив серию фото и видео из семейного архива.
— С днем рождения, моя любовь. Лучший друг, отец, номер семь, тренер и начинающий профессиональный игрок в гольф (когда-то ты туда доберешься). Независимо от того, что ты делаешь, ты отдаешься на все 100%. Спасибо за твою любовь и смех. Желаю тебе здоровья и счастья на год вперед. Нам посчастливилось быть с тобой, — написала Пазик.
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Happy Birthday my love. To the best friend, dad, #7, coach, and aspiring pro golfer (you will get there one day). No matter what you do you give everything 100%. Thanks for all love and laughs. Wishing you a year of health and happiness ahead. We are lucky to have you. @andriyshevchenko
Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомились во время выступлений украинца за итальянский Милан, а поженились в июле 2004 года в столице США — Вашингтоне. У супругов четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
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Также Шевченко поздравили его бывшие клубы, цвета которых он защищал.
— Поздравляем с днем рождения легендарного футболиста киевского Динамо Андрея Шевченко, который блестяще выступал за наш клуб в 1993-1999, 2009-2012 годах, обладателя Золотого мяча 2004 года, а ныне — главного тренера национальной сборной Украины, — говорится в поздравлении киевского Динамо.
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Андрію Шевченку – 44! Вітаємо з Днем народження легендарного футболіста київського «Динамо» Андрія Шевченка, який блискуче виступав за наш клуб у 1993-99, 2009-2012 рр., володаря «Золотого м’яча» 2004 року, а нині – головного тренера національної збірної України! Чемпіон України Володар Кубка України Володар Суперкубка України Володар Кубка Ліги чемпіонів УЄФА Володар Суперкубка УЄФА Чемпіон Італії Володар Кубка Італії Володар Суперкубка Італії Володар Кубка Англії Володар Кубка англійської ліги
— Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С днем рождения, — написал в соцсетях итальянский Милан.
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The King from the East turns 44 today! Happy Birthday @andriyshevchenko! #SempreMilan
— С днем рождения Андрей Шевченко, забивший вот этот гол в ворота шпор!, — написал в Instagram лондонский Челси.
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Happy birthday @AndriyShevchenko, the man who scored THIS away at Spurs! #CFC #Chelsea #TOTCHE
Также с 44-летием Шевченко поздравила и Украинская ассоциация футбола, пожелав наставнику сине-желтых казацкого здоровья, творческого вдохновения и побед на футбольном поле и за его пределами.
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Легенді українського футболу — Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко @andriyshevchenko сьогодні святкує день народження! Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка і всієї футбольної родини нашої держави вітаємо Андрія Миколайовича! Ми бажаємо Вам козацького здоров’я, творчого натхнення та перемог на футбольному полі й за його межами! Прізвище Шевченко золотими літерами вписано в історію українського та світового футболу! ⠀ Україна ???????? Вами пишається. Дякуємо, що Ви в нашій команді! З Днем народження, легендо
В октябре подопечных Андрея Шевченко ждет непростое испытание — встреча с топ-сборными мира. Сначала Украина в рамках товарищеского матча 7 октября сыграет с действующими чемпионами мира Францией, а затем в Киеве на НСК Олимпийский 10 и 13 октября примет команды Германии и Испании соответственно в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
Фото: Kristen Pazik