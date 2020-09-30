Венгерский Ференцварош, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, во втором матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов расписал нулевую ничью с норвежским Мольде и по итогам двух матчей (0:0, 3:3) вышел в групповой этап турнира.

Последний раз Ференцварош добирался до группового этапа самого престижного клубного турнира Европы еще 25 лет назад. Поэтому выход в группу ЛЧ превратился в настоящий праздник для венгерских болельщиков, а его творцом они назвали Сергея Реброва.

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Поскольку вход для зрителей на стадион запрещен из-за пандемии коронавируса, преданные фанаты собрались возле Групама Арены.

После матча они залезли на забор вокруг стадиона, пели гимн клуба, жгли файеры и скандировали фамилию тренера команды — Ребров, Ребров.

Сам Сергей Станиславович позже вышел к гейтам, где были болельщики, и поблагодарил их за поддержку.

Во время жеребьевки Ференцварош будет сеяться с четвертой корзины, а поэтому является потенциальным кандидатом для донецкого Шахтера (вторая корзина) и киевского Динамо (третья корзина).

Горняки в групповой этап попали напрямую, как чемпионы УПЛ, а бело-синие в квалификации сначала прошли АЗ Алкмаар, а затем с суммарным счетом 5:1 по итогам двух матчей одолели бельгийский Гент.

Фото: Ferencvárosi TC