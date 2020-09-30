Они были слишком счастливы: в Италии мужчина признался в убийстве арбитра и девушки

Мужчина по имени Антонио Де Марко зарезал ножом арбитра Даниэле Де Сантиса и его девушку Элеонору Манту только потому, что они были счастливы. Об этом мужчина рассказал, когда признавался полиции итальянского города Лечче в двойном убийстве.

Журналисты телепрограммы Storie Italiane узнали шокирующие детали об убийце и трагедии. Известно, что Де Марко почти не имеет друзей, редко выходил из дома и был очень замкнут. Он проживал вместе с Де Сантисом и Мантой.

Его знакомые рассказали журналистам, что не замечали за мужчиной неадекватного поведения, однако его давно раздражала пара Де Сантис и Манта. Он хотел заставить их навсегда исчезнуть из его жизни.

— Он жил обычной жизнью, как до, так и после преступления. Когда его взяли под стражу, он не жалел о содеянном, но и не отрицал, что именно он убил пару. Известно, что он сознательно и давно планировал убийство, — рассказал полковник полиции Паоло Дембех.

Мужчина нанес 60 ударов ножом жертвам. Полиция также обнаружила пять записок Де Марко, в которых он подробно описал свой план. Он собирался, сначала угрожая ножом их связать, а потом пытать электрическими зажимами. Однако, все пошло не по плану убийцы, ведь Де Сантис сопротивлялся. Впрочем, пару это не спасло и убийца жестоко зарезал арбитра и его подругу.

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Де Марко рассказал, что основным мотивом убийства была зависть к паре, а также то, что Де Сантис попросил его съехать с квартиры.

— Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился, — сказал он на допросе.

Заместитель прокурора Мария Консолато Мошеттини в указе об аресте отметила, что мотивацией к убийству было не что иное, как простое садистское самодовольство.

Жестокое убийство Де Сантис и его подруги

Тела итальянского арбитра Даниэле Де Сантиса и его подруги Элеоноры Манты обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями в их квартире в ночь на 22 сентября в Лечче.

Первоочередная реконструкция событий полицией показала, что в квартире была борьба, а затем произошло двойное убийство.

Даниэле Де Сантис обслуживал матчи в итальянской Серии С — за его плечами арбитраж 130 футбольных игр в этом дивизионе.

Источник: il Fatto Quotidiano