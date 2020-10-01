Футбольный клуб из Первой лиги ВПК-Агро из села Шевченковка Днепропетровской области сообщил об отмене матча против донецкого Олимпика в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Причиной такого решения стали положительные результаты теста на коронавирус у 70% команды ВПК-Агро.

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Судьбу матча позже решит Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

5 октября у ВПК-Агро запланирована выездная игра против киевской Оболони в рамках пятого тура Первой лиги Украины.

По итогам четырех стартовых туров Первой лиги ВПК-Агро набрало четыре пункта и занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

Александрия — Ингулец — 4:1

— Ингулец — 4:1 Прикарпатье — Колос — 0:1

— 0:1 Ворскла — Львов — 2:0

— Львов — 2:0 Десна — Рух — 2:1

— Рух — 2:1 Эпицентр Дунаевцы — Агробизнес — 1:2

— 1:2 Кривбасс — Нива В. — 0:1

— 0:1 Верес — Николаев — 4:2

— Николаев — 4:2 Виктория — Мариуполь — 1:3

— 1:3 Полесье — Минай — 1:2

— 1:2 Горняк-Спорт — Днепр-1 — 3:5

По состоянию на 30 сентября в другую команду Первой лиги — луцкой Волыни на самоизоляции из-за инфицирования Covid-19 продолжают оставаться еще семь футболистов. Известно, что на перенесенную игру в рамках третьего тура против тернопольской Нивы наставник команды Василий Сачко привлечет нескольких футболистов Волыни-2.

Источник: ВПК-Агро