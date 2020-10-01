Футбольный клуб из Первой лиги ВПК-Агро из села Шевченковка Днепропетровской области сообщил об отмене матча против донецкого Олимпика в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
Причиной такого решения стали положительные результаты теста на коронавирус у 70% команды ВПК-Агро.
Читайте: Фанаты Ференцвароша скандировали имя Реброва после выхода в групповой этап ЛЧ
Судьбу матча позже решит Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.
5 октября у ВПК-Агро запланирована выездная игра против киевской Оболони в рамках пятого тура Первой лиги Украины.
По итогам четырех стартовых туров Первой лиги ВПК-Агро набрало четыре пункта и занимает девятую строчку турнирной таблицы.
Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
- Александрия — Ингулец — 4:1
- Прикарпатье — Колос — 0:1
- Ворскла — Львов — 2:0
- Десна — Рух — 2:1
- Эпицентр Дунаевцы — Агробизнес — 1:2
- Кривбасс — Нива В. — 0:1
- Верес — Николаев — 4:2
- Виктория — Мариуполь — 1:3
- Полесье — Минай — 1:2
- Горняк-Спорт — Днепр-1 — 3:5
По состоянию на 30 сентября в другую команду Первой лиги — луцкой Волыни на самоизоляции из-за инфицирования Covid-19 продолжают оставаться еще семь футболистов. Известно, что на перенесенную игру в рамках третьего тура против тернопольской Нивы наставник команды Василий Сачко привлечет нескольких футболистов Волыни-2.
Источник: ВПК-Агро