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Факты / Спорт

70% команды заболели Covid-19: матч ВПК-Агро и Олимпика в Кубке Украины отменили

Футбольный клуб из Первой лиги ВПК-Агро из села Шевченковка Днепропетровской области сообщил об отмене матча против донецкого Олимпика в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Причиной такого решения стали положительные результаты теста на коронавирус у 70% команды ВПК-Агро.

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Судьбу матча позже решит Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

5 октября у ВПК-Агро запланирована выездная игра против киевской Оболони в рамках пятого тура Первой лиги Украины.

По итогам четырех стартовых туров Первой лиги ВПК-Агро набрало четыре пункта и занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

  • Александрия — Ингулец — 4:1
  • Прикарпатье — Колос — 0:1
  • Ворскла — Львов — 2:0
  • Десна — Рух — 2:1
  • Эпицентр Дунаевцы — Агробизнес — 1:2
  • Кривбасс — Нива В. — 0:1
  • Верес — Николаев — 4:2
  • Виктория — Мариуполь — 1:3
  • Полесье — Минай — 1:2
  • Горняк-Спорт — Днепр-1 — 3:5

По состоянию на 30 сентября в другую команду Первой лиги — луцкой Волыни на самоизоляции из-за инфицирования Covid-19 продолжают оставаться еще семь футболистов. Известно, что на перенесенную игру в рамках третьего тура против тернопольской Нивы наставник команды Василий Сачко привлечет нескольких футболистов Волыни-2.

Источник: ВПК-Агро

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