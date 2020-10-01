Дочь звезды UFC Фрэнка Мира дебютирует в ММА в 17-летнем возрасте

Дочь бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе Фрэнка Мира 17-летняя Белла дебютирует на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.

— К вершине мира, крошка. 17-летняя Белла Мир теперь в семье агентства First Round Management, — написал Фрэнк Мир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frank Mir (@thefrankmir) 29 Сен 2020 в 3:57 PDT

Свой первый поединок Белла проведет 22 октября в Мексике на турнире промоушена Ikon Fight Federation. Кто станет соперницей Мир в легчайшем весе в октагоне пока неизвестно.

17-летнюю Мир называют лучшим бойцом в Лас-Вегасе в своей весовой категории. Девушка тренируется под руководством своего отца Фрэнка Мира.

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За карьеру бойца 41-летний Фрэнк Мир провел 32 поединка, в которых одержал 19 побед. Сейчас он выступает в промоушене Bellator, где в апреле 2018 года проиграл в четвертьфинале Гран-при в тяжелом весе россиянину Федору Емельяненко.

В 2004 году Мир завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, а в период с 2008 до 2009 года владел временным поясом чемпиона смешанных единоборств в тяжелом весе.

Источник: MMA Junkie

Фото: Frank Mir