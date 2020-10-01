Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил зрителям посещать матчи сборных и еврокубков

Однако стадион должен быть заполнен не более, чем на 30%.

Исполнительный комитет УЕФА принял такое решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

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Кроме того, фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Также зрители не смогут попасть на матчи, если не будет разрешения от местных властей.

Точные меры по охране здоровья и безопасности должны основываться на ситуации в том городе, где будет проходить матч и будут устанавливаться местными органами.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Во время официальной церемонии в швейцарской Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — донецкий Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также киевское Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.