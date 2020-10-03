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Факты / Спорт

30% от вместимости стадиона: в Киеве болельщиков будут пускать на матчи

При условии строгого соблюдения противоэпидемических правил и заполненности стадионов на треть, футбольные матчи в Киеве теперь будут проходить со зрителями.

В ответ на предложение Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА киевские власти разрешили пускать болельщиков на стадионы.

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Новые правила распространяются на следующие матчи:

  • 9 октября — стадион Оболонь Арена (матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии);
  • 10 октября — НСК Олимпийский (матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии);
  • 13 октября — НСК Олимпийский (матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании).

Матчи Украины против Германии и Испании

10 и 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины сыграет два матча в Лиге наций УЕФА — против Германии и Испании соответственно.

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко внес в состав команды на октябрьские матчи 28 игроков.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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