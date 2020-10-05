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Факты / Спорт

Шевченко довызвал еще двух футболистов в сборную

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко срочно довызвал в национальную команду голкипера Александрии Юрия Панькова и хавбека киевского Динамо Владимира Шепелева.

После того, как у двоих сборников из донецкого Шахтера — Андрея Пятова и Тараса Степаненко обнаружили наличие заболевания Covid-19, а также у двоих работников клуба. Донецкий клуб в полном составе ушел на самоизоляцию.

Это означает, что все футболисты горняков, которые ранее получили вызовы в сборную, не помогут национальной команде — минимум в товарищеской игре со сборной Франции.

Следующие тестирования дадут понимание, смогут ли горняки присоединиться к лагерю сборной перед матчами Лиги наций УЕФА против Германии и Испании.

Читайте: Шахтер и Динамо узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

В Париж сборная Украины вылетела 5 октября в 11.00. В столице Франции к исполнителям из УПЛ присоединятся сборники, которые выступают в иностранных чемпионатах.

7 октября Украина сыграет против Франции в контрольном матче, 10 и 13 октября в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Киеве примет команды Германии и Испании соответственно.

Источник: УАФ

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