Букмекеры активно принимают ставки на бой между украинцем Денисом Бенинчиком и румыном Виорелом Симионом, который состоится 8 октября под Киевом.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Читайте: Огненное промо к бою Усик — Чисора

Ставки на победу Беринчика принимают с коэффициентом 1.03, тогда как успех румына Симиона оценивается котировкой 10.0. Ничейный исход встречи — 29.0.

Для украинского боксера это будет защита пояса WBO International. Кроме Беринчика свои бои во время вечера бокса проведут экс-чемпион Европы Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), представитель легкого веса Василий Чеботарь (5-0-0, 2 КО), чемпион Украины Мишико Беселия (20-1 -0, 14 КО).

Последний раз Денис Беринчик выходил на ринг 22 февраля против аргентинца Эктора Сармьенто, которого победил после 12 раундов по решению судей.

Бой Ломаченко — Лопес

7 сентября украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес, владеющий титулом IBF, подписали контракт на бой.

Поединок состоится в ночь с 17 на 18 октября в MGM Grand Conference Center в Лас-Вегасе, штат Невада.

Фото: K2 Promotions