Киевское Динамо объявило об аренде опорного полузащитника сборной Румынии Тудора Белуцэ.

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги Брайтона, будет выступать за бело-синих на правах аренды до конца сезона 2020/21.

В Динамо румынский хавбек будет играть под шестым номером.

Портал Тransfermarkt оценивает футболиста в €3,6 млн, а его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

Читайте: Франция — Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

В национальную команду Румынии Белуцэ начал вызываться с 2018 года и с тех пор провел семь матчей в футболке сборной. В январе игрок на правах аренды перебрался клуба нидерландской Высший дивизион Нидерландов по футболу АДО Ден Хааг, в котором провел четыре матча прежде чем сезон досрочно завершили из-за пандемии коронавируса.

По чаек Белуцэ провел лишь один матч в Кубке английской лиги против Астон Виллы (1:3), а также один раз отличился в 11 поединках за команду U-23.

Динамо сыграет в Лиге чемпионов

Бело-синие пробились в групповой этап Лиги чемпионов впервые за четыре года. По результатам жеребьевки подопечным Мирчи Луческу предстоит сыграть с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошу.

Составы всех груп после жеребьевки вы можете посмотреть здесь.