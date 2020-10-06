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Факты / Спорт

Манчестер Юнайтед подписал лучшего голеадора ПСЖ, Арсенал ответил

Манчестер Юнайтед завершил поиск нападающего подписанием контракта с опытным форвардом Эдинсоном Кавани.

33-летний Кавани очень результативен — он забил 200 голов в 301 игре за семь лет, выступая за французский Пари Сен-Жермен.

В июне он стал свободным агентом по истечении контракта.

Уругвайский нападающий не играл с марта и боролся с проблемами из-за травм в своем последнем сезоне в ПСЖ.

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Арсенал подписал Партея

Соперник Манчестер Юнайтед в АПЛ Арсенал до закрытия летнего трансферного окна в понедельник успел подписать полузащитника Томаса Партея.

Арсеналу пришлось активировать клаусулу центрхава, составлявшую €50 млн евро.

— Он динамичный полузащитник с огромной энергией, — сказал наставник Арсенала Микель Артета.

Источник: Foxnews

Фото: Dreamstime

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