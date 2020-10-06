Шахтер получил результаты тестов на Covid-19 — два игрока уже отбыли в свои сборные

Донецкий Шахтер получил результаты тестов на Covid-19, которые команда сдавала после обнаружения инфицирования у футболистов Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

ПЦР-тестирование сдали все игроки, кроме инфицированных, а также тренерский штаб. Все результаты тестов — отрицательные.

Читайте: Остался один вратарь: у двух игроков сборной Украины обнаружили Covid-19

Пока горняки остаются на самоизоляции, а в четверг, 8 октября, их ждет второе тестирование.

Также в клубе сообщили, что полузащитник Манор Соломон и защитник Давид Хочолава отправились в национальные сборные Израиля и Грузии. Футболистов ожидают стыковые матчи на Евро-2020, а также матчи в групповом этапе Лиги наций.

Covid-19 в Шахтере

4 октября Шахтер получил результаты тестирования на коронавирус, которое футболисты сдавали после матча пятого тура УПЛ против черниговской Десны. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко были положительными. Также заразились двое сотрудников персонала.

Горняки сразу же пошли на самоизоляцию, а вместо Пятова и Степаненко в расположение сборной Украины вызвали Юрия Панькива и Владимира Шепелева.

Фото: FC Shakhtar