Шевченко: Ситуация очень тяжелая, но матч с Францией состоится

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с действующими чемпионами мира, командой Франции.

Местных журналистов больше всего волновал вопрос вспышки коронавируса в лагере сине-желтых и как наставник будет решать кадровые проблемы в товарищеской игре.

— Еще до ситуации с Covid-19 ряд ведущих футболистов получили травмы. Мы в последний момент узнали, что два игрока Шахтера здали позитивные тесты. Футболисты из Шахтера, которые были вызваны на матчи сборной, отправлены на карантин на четыре дня. Сегодня утром они сдали тесты — все негативные, кроме Пятова и Степаненко. Пришлось довызвать футболистов. Повторный тест, который сдавался во Франции, показал инфицирование у двух вратарей Лунина и Панькива. Ситуация очень тяжелая. На сегодняшний день мы полностью доверяем позиции французский властей, местным медицинским протоколам. На сколько я знаю, игра состоится. Мне очень жаль, что я не смог привести лучшую команду, ведь я очень уважаю сборную Франции, ее тренера, поэтому мне бы хотелось привести сюда боеспособную команду, которая показала бы хорошую игру.

Шевченко напомнил, что после контрольного матча Франция — Украина на обе сборные ожидают встречи в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Поэтому украинский специалист при формировании состава на игру с французами будет учитывать фактор, что матчи с Германией и Испанией имеют официальный характер.

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Также Шевченко рассказал, стоит ли ожидать национальной команде усиления на домашние матчи в Лиге наций.

— Мы готовим список футболистов, который завтра-послезавтра пройдет ПЦР-тестирования. Вы знаете протокол — любой футболист, который приезжает в сборную, должно пройти тестирование. Мы должны понимать ситуацию с футболистами Шахтера, с теми, кто за это время уже проходил тесты — только после этого мы сможем рассчитывать, что они прибудут в сборную. Мы как можно скорее попробуем сделать повторные тесты. Наши планы не меняются — мы едем на следующий день после игры во Франции. После прилета в Киев мы как можно скорее сдадим тесты, чтобы понимать ситуацию, — добавил Шевченко.

6 октября стало известно, что два голкипера сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на Covid-19. Также положительный результат обнаружили у шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Таким образом в распоряжении Андрея Шевченко на игру с командой Франции есть лишь один голкипер — футболист киевского Динамо Георгий Бущан.