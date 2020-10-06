Футбольный клуб Александрия получил результаты тестов, которые команда сдавала после матча пятого тура чемпионата Украины по футболу против донецкого Олимпика.

— Медицинская служба ФК Александрия получила результаты ПЦР-тестов на Covid-19, которые игроки сдали после матча с Олимпиком. К сожалению, тесты нескольких футболистов оказались положительными.

Кто именно из игроков заразился — не сообщается.

Сейчас в клубе принимают все необходимые меры, а команда в полном составе ушла на самоизоляцию.

Тренерский штаб и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего в клубе определят дальнейшие действия.

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Известно, что один из инфицированных футболистов Александрии — это голкипер Юрий Панькив, тест которого показал положительный результат во Франции на тренировочном сборе национальной команды. Кроме Панькова заразился и голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

Вспышка коронавируса в Шахтере

4 октября стало известно, что футболисты донецкого Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала сдали положительные тесты на коронавирус.

Игроки сдавали ПЦР-тесты после матча против черниговской Десны.

Горняки в полном составе ушла на самоизоляцию, а тренерский штаб сборной Украины в срочном порядке довызвал голкипера Александрии Юрия Панькова и хавбека киевского Динамо Владимира Шепелева.

Источник: ФК Александрия

Фото: ФК Александрия