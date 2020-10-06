3 октября в Киеве Shakhtar Social совместно с Parimatch Foundation провели тренировку для детей с особенностями развития на площадке Гимназии А+. Мероприятие проходило в рамках социальных проектов Да, я могу и Давай, играй!

Накануне матча против Десны событие посетил защитник ФК Шахтер, игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов. Он провел тренировку по футболу для детей, вручил подарки, сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

— Я как отец троих детей очень радуюсь таким мероприятиям. Видеть настоящие, неподдельные эмоции, счастье в глазах детей — это дорогого стоит. Ребята, которые занимаются с детьми ежедневно, делают большое дело. Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше. Это большой плюс для руководства Шахтера, они не закрывают глаза, а наоборот помогают людям, — отметил Сергей Кривцов.

Занятия для детей с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. Несмотря на карантин, группы продолжают действовать с учетом всех требований Министерства здравоохранения Украины. В каждом городе тренируется до 120 детей.

— Очень рада, что сегодня нам удалось провести эту открытую тренировку. Мы увидели, что такой инструмент как спорт работает. В начале наших тренировок дети часто разбегались, искали помощи у родителей, а сейчас мы видим сильную единую футбольную команду. Именно поэтому до конца года мы планируем стартовать с этой программой еще в трех городах Украины. Наша программа помогает детям развиваться и социализироваться, — рассказала Президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Следующая открытая тренировка для детей с особенностями развития состоится в ноябре.

В рамках инициативы уже более 3,5 тыс. мальчиков и девочек получили возможность постоянно заниматься футболом. Желающие присоединиться к тренировкам в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по адресу letsplay@shakhtar.com

Недавно Факты ICTV писали о том, что Шахтер получил результаты тестов на Covid-19 — два игрока уже отбыли в свои сборные.