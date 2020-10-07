Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды внести его в заявку на товарищеский матч с Францией.

— Это, возможно, выглядит сенсационно. Было бы, возможно, смешно, если бы не так плачевно для нашей команды. Три вратаря с положительными тестами на коронавирус. Поэтому было принято такое решение. В принципе, я свою физическую форму поддерживаю, но я уверен, что Жора (Григорий Бущан, — Ред.) свинью не подложит, и выходить не придется, — сказал Шовковский.

Также Александр Шовковский признался, что вратарские перчатки, которые он одел на тренировке перед матчем на Стад де Франс, принадлежат Андрею Пятову.

В тренерском штабе отметили, что не рассматривают Шовковского как обязательного участника матча с командой Франции. Его помощь понадобится, если Бущан сдаст положительный тест или получит повреждение во время игры.

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Сначала положительные результаты тестов на Covid-19 обнаружили в голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Донецкий Шахтер из-за Этого ушел на четырехдневную самоизоляцию, а футболисты, которые были вызваны в сборную, смогут присоединиться только после второго отрицательного теста на коронавирус, который команда сдаст в четверг.

В тренировочном лагере сине-желтых во Франции тестирование проходили игроки, которых довызвали, а также легионеры. Коронавирус обнаружили в еще двух голкиперов — Андрея Лунина и Юрия Панькива.

Результаты очередного теста на коронавирус национальная команда Украины узнает в 16.00 по киевскому времени.

Против действующих чемпионов Франции в заявку на игру Андрей Шевченко включил 21 исполнителя. Кроме вратарской позиции не большой выбор у тренерского штаба относительно позиции форварда — в заявке только Роман Яремчук, ведь Владислав Супряга остался в Киеве из-за повреждения.