Дом Роналду ограбили во время матча Португалия — Испания

Дом звезды сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду ограбили в среду пока футболист защищал цвета селесао в товарищеском матче против сборной Испании (0:0) на Эштадиу Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Инцидент произошел в имении Роналду на Мадейре, который оценивается в почти €8 млн. Неизвестный проник в дом, когда один из сотрудников открывал двери гаража.

На видеозаписях видно, что грабитель надолго не задержался у футболиста и украл футболку Ювентуса с автографом, которую оценивает примерно в €200. Также он украл несколько мелких вещей, но что именно — не уточняется.

Во время инцидента девушка Криштиану — Джорджина Родригес находилась в Париже на неделе моды.

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После просмотра записей с видеокамер полиция Мадейры смогла установить подозреваемого, однако злоумышленника пока не нашли.

Дом Фабиньо ограбили во время празднования чемпионства

Дом хавбека Ливерпуля Фабиньо ограбили в ночь празднования мерсисайдцами победы в английской Премьер-лиге.

Грабители похитили несколько ювелирных украшений и автомобиль Audi RS6. Впоследствии автомобиль нашли в Уигане и вернули футболисту.

Источник: dnoticias.pt