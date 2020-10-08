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Факты / Спорт

Испания и Португалия хотят провести совместный ЧМ-2030

Федерация футбола Португалии и Испании подписали соглашение о продолжении работы над общей заявкой на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Соответствующий документ подписали руководители футбольных федераций двух стран и вице-президенты УЕФА Фернанду Гомеш и Луис Рубиалес в Лиссабоне перед товарищеской игрой сборных Португалии и Испании.

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Также совместную заявку планируют выдвинуть еще несколько стран: Румыния/Болгария/Греция/Сербия, Марокко/Египет, Перу/Эквадор/Колумбия, Аргентина/Парагвай/Уругвай/Чили.

В товарищеской игре сборных Португалии и Испании, которая состоялась на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе в Лиссабоне, команды расписали ничью — 0:0. Таким образом, Фурия Роха прервала свою забивную серию, насчитывавшую 43 матча.

ФИФА опубликовала календарь матчей ЧМ-2022

Международная федерация футбола утвердила календарь чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Турнир запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Матч открытия имеет состояться 21 ноября в городе Эль-Хаура на арене Аль Бейт, а финал запланирован на 18 декабря в Лусаил на стадионе, который вмещает 80 тыс. Болельщиков.

Источник: sefutbol

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