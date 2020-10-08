Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов, Лиге Европы сезона-2020/21, а также Суперкубка УЕФА 2020.

Общая сумма выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит €2,55 млрд, из которых € 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а €510 млн получат клубы-участники Лиги Европы.

Лига чемпионов

Между участниками раунда плей-офф будет распределена сумма в €30 млн, а каждый клуб, который завершил борьбу, получит фиксированную выплату в €5 млн. При этом, победители раунда плей-офф специальных выплат не получают, а только за участие в групповом этапе турнира.

Общие выплаты клубам от стадии группового этапа и до финала делятся на четыре категории и имеют базовую сумму в €1,950 млрд: 25% — начальные выплаты (€488 млн), 30% — фиксированные выплаты за результаты (€585 млн), 30% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (€585 млн), 15% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (€292 млн).

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Каждый из 32 клубов группового этапа получит по €15,25 млн, из которых €14,5 млн — начальная выплата, а €0,75 млн как дополнительная.

За каждую победу на стадии группового этапа команда заработает €2,7 млн, а за ничью — 0,9 млн. Неиспользованные средства с каждой ничьей суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорции от количества побед.

Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/8 финала — €9,5 млн

Выход в 1/4 финала — €10,5 млн

Выход в 1/2 финала — €12 млн

Финал — €15 млн

Победитель ЛЧ дополнительно получит €4 млн

Участники матча за Суперкубок УЕФА получат по €3,5 млн, а победитель пополнит копилку еще на €1 млн.

Выплаты, основанные на рейтинге выступлений за последние десять лет, составляют €585 млн. Клуб с низкой позицией в рейтинге получит одну долю (€1,108 млн), клуб с самым высоким рейтингом — 32 доли (€35,46 млн).

Лига Европы

Участников группового раунда и до финала выделена сумма в € 560 млн. Выплаты делятся на четыре категории: 25% — начальные выплаты (€ 140 млн), 30% — фиксированные выплаты за результаты (€ 168 млн), 15% — выплаты по рейтингу выступления команд за десять лет (€ 84 млн), 30% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (€ 168 млн)

Выплата всем 48 клубам группового этапа составит € 2920000, из которых € 2750000 как начальная выплата и € 170 тыс — как дополнительная.

Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/16 финала — €0,5 млн

Выход в 1/8 финала — €1,1 млн

Выход в 1/4 финала — €1,5 млн

Выход в 1/2 финала — €2,4 млн

Финал — €4,5 млн

Победитель ЛЕ дополнительно получит €4 млн

Клуб с низкой позицией в рейтинге десяти лет получит одну долю (€71 430), клуб с самым высоким рейтингом — 48 долей (€3,42 млн).

На стадии группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 выступят два украинских клуба — Динамо и Шахтер, а в Лиге Европы сыграет луганская Заря. По итогам жеребьевки, бело-синие и горняки узнали своих соперников.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 20-21 октября, а заключительный — на 8-9 декабря текущего года.