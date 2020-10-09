Повторный тест звезды итальянского Милана Златана Ибрагимовича показал положительный результат.

Кроме 39-летнего шведа продолжает болеть 24-летний защитник Милана Лео Дуарте.

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Остальные футболисты, которые на время перерыва на матчи национальных сборных команд остались в расположении Милана, полностью здоровы.

В четвертом туре Серии А россонери должны встретиться с Интером. Встреча запланирована 17 октября на Сан-Сиро. Однако, в лагере Антонио Конте положительные ПЦР-тесты сдали сразу четыре игрока: словацкий защитник Милан Шкриньяр, бельгийский хавбек Раджа Наингголан и итальянцы Алессандро Бастони и Роберто Гальярдини.

24 сентября стало известно, что Ибрагимович заболел коронавирусом. Швед сдал положительный тест перед матчем квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2020/21 против норвежской команды Буде-Глимт.

Без Ибры россонери успешно преодолели квалификацию Лиги Европы и сыграют в групповом этапе турнира, где им в соперники выпали: французский Лилль, чешская Спарта и шотландский Селтик.

Источник: Gazzetta dello Sport