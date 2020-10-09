Наставник сборной Германии Йоахим Лев на пресс-конференции перед матчем против команды Украины в третьем туре Лиги наций УЕФА поделился своими ожиданиями от матча в Киеве.

— Завтрашнюю игру мы собираемся выиграть. Игроки в кадровом плане, очень хорошо подготовились, они вошли в тренировочный ритм. Мы не были обескуражены от того результата, который Украина показала в матче с Францией. Поэтому завтра нам придется проявить все свое мужество, чтобы показать хороший результат, — сказал Лев.

Также наставник Маншфат рассказал, что внимательно просмотрел игры сине-желтых в стартовых двух турах Лиги наций против Швейцарии и Испании.

— Украинская команда под руководством Андрея Шевченко получила очень хорошее развитие, демонстрирует высокий темп, может быстро переключаться с одних указаний на другие — это все заслуживает уважения, — отметил немецкий специалист.

По составу на игру, то Лев заявил, что еще не определился с составом, но не исключает двух-трех изменений в составе на игру в предыдущие с предыдущим матчем.

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На вопрос, кого он считает лучшим игроком сборной Украины, Лев ответил:

— Игроки сборной Украины — топ-класса. Зинченко выступает за Манчестер Сити, еще когда-то в Бундеслиге играли Коноплянка и Ярмоленко — последний сейчас в АПЛ. Все игроки обладают чрезвычайно высокой техникой, поэтому здесь трудно выделить кого-то одного.

Матч Украина — Германия в Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в элитном дивизионе состоится в Киеве на НСК Олимпийский 10 октября. Начало — в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех украинской команды оценивают в 11.5. Ничейный результат встречи — 6.00.