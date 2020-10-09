9 октября молодежная сборная Украины по футболу (U-21) встретится со сверстниками из Румынии в рамках отбора на чемпионат Европы 2021 для игроков до 21 года.

Главный тренер команды U-21 Руслан Ротань заявил перед матчем, что Олег Билык, Владислав Бабогло с Александрии, а также Богдан Вьюнник из донецкого Шахтера сдали положительные тесты на коронавирус.

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Также вне игры оказался полузащитник Мариуполя Олег Очеретько, поскольку жил на сборах в одной комнате с Вьюнником и ушел на вынужденную самоизоляцию.

— Трудно сказать, где именно они подхватили Covid-19. Пожалуй, все началось с клубов. В начале сбора мы провели тестирование и получили такие результаты, — сказал Ротань.

На предматчевой тренировке Ротань мог рассчитывать только на 20 футболистов сборной. После игры с командой Румынии сине-желтые сыграют на выезде против Северной Ирландии 13 октября.

В турнирной таблице восьмой группы отбора на Евро-21 молодежная сборная Украины идет на третьем месте, имея в активе семь очков. Первая строчка в Дании (19), а второй идет Румыния (16).

Вспышка коронавируса в Шахтере

8 октября стало известно, что в Шахтере зафиксировали 18 случаев инфицирования коронавирусом, среди них девять футболистов.

В большинстве из них болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

Среди игроков горняков, которые должны отправиться в лагерь сборной Украины, отрицательные тесты сдали только Марлос и Виктор Коваленко. Также помогать национальной команде отправится Валерий Бондарь.

Источник: ТК Футбол

Фото: Владимир Раснер, УАФ