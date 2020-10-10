Сборная Украины в субботу, 10 октября, сыграет с командой Германии в рамках третьего тура элитного дивизиона Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в четвертой группе. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 21.45 по киевскому времени.

В первом матче группового этапа против Швейцарии во Львове подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счетом 2:1. А уже во втором крупно уступили команде Испании в Мадриде — 4:0.

Текущий сбор сине-желтые начали без половины ключевых игроков, которых скосили травмы и коронавирус. Минус 14 футболистов — это пожалуй самая большая кадровая потеря в истории украинской команды. К травмированным Зинченко, Кривцову, Коноплянке, Болбату, Буяльскому и Супряге добавились положительные тесты на коронавирус шести игроков: сначала заразились Пятов и Степаненко, затем Covid-19 обнаружили в Лунина, Панькива, Матвиенко и Мораеса.

После вспышки коронавируса в Шахтере клуб в полном составе ушел на самоизоляцию, а после повторных тестов отрицательные результаты, с вызванных ранее, были лишь в Марлоса и Виктора Коваленко, которые присоединились к лагерю национальной команды, а также с молодежки довызвали Валерия Бондаря.

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В среду обе сборные провели по контрольной встрече. Украина в Сен-Дени встречалась с действующими чемпионами мира — французами, и потерпела самое крупное поражение в истории со счетом 7:1, которое лучше по быстрее забыть. А подопечные Йоахима Лева расписали боевую ничью 3:3 с Турцией в Кельне.

Как бы странно это ни звучало, но в Лиге наций у немцев длительная безвыигрышная серия — в дебютном сезоне турнира команда Лева не выиграла ни одного матча в Голландии и Франции, а в стартовых двух турах текущего сезона разошлась ничьей со Швейцарией и Испанией.

Кто будет судить матч?

Матч доверили обслуживать израильской бригаде рефери во главе с Орелом Гринфельдом.

39-летнему арбитру будут помогать соотечественники — Рой Хассан и Идан Яркони. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Гал Лейбовиц.

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Стоит отметить, что система VAR на матчах Лиги наций не работает.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех украинской команды оценивают в 11.5. Ничейный результат встречи — 6.00.

История встреч

Всего команды провели шесть очных встреч, в которых трижды фортуна была на стороне немцев, столько же сыграли вничью. Последний раз сборные встречались в 2016 году во время группового этапа Евро-2016. Тогда сине-желтые уступили Маншфат со счетом 2:0.

В 2011 году на НСК Олимпийский в Киеве команды выдали самую результативную игру в истории очных встреч — 3:3.

Фото: УАФ