Украина — Германия — 1:2

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Малыновский, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук.

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Клостерманн, Дракслер, Кроос, Горетцка, Гнабри.

Голы: Малиновский, 77 (пен.) — Гинтер, 20 Горецка, 49

Сборная Украины принимала команду Германии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА в элитном дивизионе. Встреча состоялась на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и завершилась со счетом

В 2020 году это первый матч национальной команды, на который пустили болельщиков, а точнее чуть больше 17 тыс. — поэтому не удивительно, что билетики разлетелись как горячие пирожки. Маски и дистанция в 1,5 метра — в основном фанаты, которые пришли на трибуны НСК, придерживались этих правил.

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Со стартовым свистком сине-желтые сразу же бросились на ворота соперника, но немцы быстро взяли контроль над мячом и показали, кто является первым номером в этой встрече. Подопечным Шевченко оставались только контратаки, но в первом тайме они не увенчались успехом — лишь один удар по воротам Нойера.

Зато гости открыли счет на 20-й минуте после удара Гинтера, которому ассистировал Рюдигер. Маншфат имели возможность несколько раз удвоить счет, но надежно сыграл Георгий Бущан — особенно после мощных ударов Гнабри и Киммиха.

Сценарий второго тайма получился идентичен первому — за исключением быстрого гола в сетку ворот сине-желтых. Клостерман простреливал с 11-метров, Бущан отбил, но выпустил мяч из рук в голову Горецки, который затолкал круглого в сетку ворот.

Вскоре Кроос сфолил у своей штрафной, Тони наградили горчичником, а Малиновский, выполняя штрафной, пробил в стенку.

На 77-й минуте Зюле сорвал атаку украинцев, снеся оппонента и арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку. Руслан Малиновский уверенно переиграл Нойера.

После трех туров Лиги наций подопечные Андрея Шевченко занимают третье место в турнирной таблице четвертой группы элитного дивизиона. 13 октября сине-желтые будут принимать в Киеве сборную Испании.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Германия, где собрали самые интересные моменты встречи.