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Украина — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Украина — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Украина и Германия сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе.

Для команд это будет седьмая очная встреча, в трех из которых фортуна была на стороне немцев, еще столько же команды расходились ничьей.

Читайте: Анонс матча Украина — Германия в Лиге наций

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех украинской команды оценивают в 11.5. Ничейный результат встречи — 6.00.

Встречу в Киеве доверили судить израильской бригаде арбитров во главе с Орелом Гринфельдом. Ему будут помогать его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркон. Четвертый арбитр матча — Гал Лейбовиц.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Германия начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.

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