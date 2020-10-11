PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ребята выполнили мои указания Шевченко о результате матча Украина — Германия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение сине-желтых от сборной Германии со счетом 1:2 в Киеве в рамках третьего тура Лиги наций.

— Позитивный момент это то, что зрители вернулись на трибуны. Для нас было очень важным слышать поддержку трибун. Мне очень понравилась реакция ребят, ведь они полностью выполнили мои указания. Мы немножко изменили модель игры. У нас сейчас не оптимальный состав, но все ребята показали хорошую игру, не смотря на поражение, — сказал Шевченко.

Также тренер добавил, что для сборной главной целью в элитном дивизионе Лиги наций является сохранение прописки.

Читайте: Украина дала бой, но минимально уступила Германии в Киеве

Украинский специалист отметил игру голкипера Георгия Бущана, несмотря на его ошибку со вторым пропущенным голом.

— От этого никто не застрахован. После ошибки Бущана в моменте со вторым голом он сделал великолепный сейв и сыграл на отлично. Много где помог. Ему нужно набратся смелости, ведь это футбол, — добавил Шевченко.

Перед матчем с Испанией сборную Украины ждет прохождения еще одного ПЦР-теста, но Шевченко отметил, что не собирается перед игрой с Фурией Роха довызивать еще игроков.

После трех туров Лиги наций сборная Украины занимает третье место, имея в активе три пункта. Следующая игра со сборной Испании состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка