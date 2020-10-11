Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение сине-желтых от сборной Германии со счетом 1:2 в Киеве в рамках третьего тура Лиги наций.

— Позитивный момент это то, что зрители вернулись на трибуны. Для нас было очень важным слышать поддержку трибун. Мне очень понравилась реакция ребят, ведь они полностью выполнили мои указания. Мы немножко изменили модель игры. У нас сейчас не оптимальный состав, но все ребята показали хорошую игру, не смотря на поражение, — сказал Шевченко.

Также тренер добавил, что для сборной главной целью в элитном дивизионе Лиги наций является сохранение прописки.

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Украинский специалист отметил игру голкипера Георгия Бущана, несмотря на его ошибку со вторым пропущенным голом.

— От этого никто не застрахован. После ошибки Бущана в моменте со вторым голом он сделал великолепный сейв и сыграл на отлично. Много где помог. Ему нужно набратся смелости, ведь это футбол, — добавил Шевченко.

Перед матчем с Испанией сборную Украины ждет прохождения еще одного ПЦР-теста, но Шевченко отметил, что не собирается перед игрой с Фурией Роха довызивать еще игроков.

После трех туров Лиги наций сборная Украины занимает третье место, имея в активе три пункта. Следующая игра со сборной Испании состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский.