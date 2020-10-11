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Факты / Спорт

Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

3 сентября стартует первый тур группового этапа турнира УЕФА Лиги наций-2020/21. Это второй по счету розыгрыш турнира, в котором сборная Украины выступит в элитном дивизионе А. Подопечные Андрея Шевченко заработали повышение в классе, когда заняли первое место в своей группе в Лиге В.

Во время первого розыгрыша турнира 55 национальных сборных разделили на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА. Победители своих групп в лигах В, C, D по итогам сезона-2018/19 поднялись в высшие лиги.

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По регламенту соревнований, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители своих групп в Лиге А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а сборные, которые займут последние места в группах, понизятся в классе. Поскольку в Лиге D только две группы, то из Лиги С вылетят только две команды, которые определятся в стыковых матчах.

1 тур

Четверг, 3 сентября

19:00 D1 Латвия 0:0 Андорра
21:45 А4 Германия 1:1 Испания
21:45 А4 Украина 2:1 Швейцария
21:45 В4 Болгария 1:1 Ирландия
21:45 В3 Россия 3:1 Сербия
21:45 В3 Турция 0:1 Венгрия
21:45 В4 Финляндия 0:1 Уэльс
21:45 С3 Молдова 1:1 Косово
21:45 С3 Словения 0:0 Греция
21:45 D1 Фарерские о-ва 3:2 Мальта

Пятница, 4 сентября

19:00 С4 Литва 1:2 Казахстан
21:45 А1 Италия 1:1 Босния и Герцеговина
21:45 А1 Нидерланды 1:0 Польша
21:45 В1 Норвегия 1:2 Австрия
21:45 В1 Румыния 1:1 Северная Ирландия
21:45 В2 Словакия 1:3 Чехия
21:45 В2 Шотландия 1:1 Израиль
21:45 С4 Беларусь 1:2 Албания

Суббота, 5 сентября

16:00 С2 Северная Македония 2:1 Армения
16:00 D2 Гибралтар 1:0 Сан-Марино
19:00 А2 Исландия 0:1 Англия
19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург
19:00 С1 Кипр 0:2 Черногория
19:00 С2 Эстония 0:1 Грузия
21:45 А2 Данія 0:2 Бельгия
21:45 А3 Португалия 4:1 Хорватия
21:45 А3 Швеция 0:1 Франция

2 тур

Воскресенье, 6 сентября

16:00 С4 Уэльс 1:0 Болгария
16:00 D1 Андорра 0:1 Фарерские о-ва
19:00 В3 Венгрия 2:3 Россия
19:00 В4 Ирландия 0:1 Финляндия
19:00 С3 Словения 1:0 Молдова
21:45 А4 Испания 4:0 Украина
21:45 А4 Швейцария 1:1 Германия
21:45 В3 Сербия 0:0 Турция
21:45 С3 Косово 1:2 Греция
21:45 D1 Мальта 1:1 Латвия

Понедельник, 7 сентября

17:00 С4 Казахстан 1:2 Беларусь
21:45 А1 Босния и Герцеговина 1:2 Польша
21:45 А1 Нидерланды 0:1 Италия
21:45 В1 Австрия 2:3 Румыния
21:45 В2 Израиль 1:1 Словакия
21:45 В1 Северная Ирландия 1:5 Норвегия
21:45 В2 Чехия 1:2 Шотландия
21:45 С4 Албания 0:1 Литва

Вторник, 8 сентября

19:00 С2 Армения 2:0 Эстония
19:00 С2 Грузия 1:1 Северная Македония
21:45 А2 Бельгия 5:1 Исландия
21:45 А2 Дания 0:0 Англия
21:45 А3 Франция 4:2 Хорватия
21:45 А3 Швеция 0:2 Португалия
21:45 C1 Кипр 0:1 Азербайджан
21:45 C1 Люксембург 0:1 Черногория
21:45 D2 Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн

3 тур

Суббота, 10 октября

16:00 C1 Люксембург 2:0 Кипр
16:00 C1 Черногория 2:0 Азербайджан
19:00 D2 Лихтенштейн 0:1 Гибралтар
19:00 D1 Фарерськие о-ва 1:1 Латвия
21:45 А4 Испания 1:0 Швейцария
21:45 А4 Украина 1:2 Германия
21:45 D1 Андорра 0:0 Мальта

Воскресенье, 11 октября

16:00 В4 Ирландия _:_ Уэльс
16:00 С4 Казахстан _:_ Албания
19:00 А2 Англия _:_ Бельгия
19:00 А1 Босния и Герцеговина _:_ Нидерланды
19:00 А3 Хорватия _:_ Швеция
19:00 В1 Норвегия _:_ Румыния
19:00 В4 Финляндия _:_ Болгария
19:00 С2 Армения _:_ Грузия
19:00 С2 Эстония _:_ Северная Македония
19:00 С4 Литва _:_ Беларусь
21:45 А2 Исландия _:_ Дания
21:45 А1 Польша _:_ Италия
21:45 А3 Франция _:_ Португалия
21:45 В2 Израиль _:_ Чехия
21:45 В1 Северная Ирландия _:_ Австрия
21:45 В3 Россия _:_ Турция
21:45 В3 Сербия _:_ Венгрия
21:45 В2 Шотландия _:_ Словакия
21:45 С3 Греция _:_ Молдова
21:45 С3 Косово _:_ Словения

4 тур

Вторник, 13 октября

19:00 C1 Азербайджан _:_ Кипр
19:00 D1 Латвия _:_ Мальта
21:45 А4 Германия _:_ Швейцария
21:45 А4 Украина _:_ Испания
21:45 C1 Черногория _:_ Люксембург
21:45 D2 Лихтенштейн _:_ Сан-Марино
21:45 D1 Фарерськие о-ва _:_ Андорра

Среда, 14 октября

19:00 В4 Финляндия _:_ Ірландія
19:00 С4 Литва _:_ Албанія
21:45 А2 Англия _:_ Данія
21:45 А2 Исландия _:_ Бельгия
21:45 А1 Италия _:_ Нидерланды
21:45 А1 Польша _:_ Босния и Герцеговина
21:45 А3 Португалия _:_ Швеция
21:45 А3 Хорватия _:_ Франция
21:45 В4 Болгария _:_ Уэльс
21:45 В1 Норвегия _:_ Северная Ирландия
21:45 В3 Россия _:_ Венгрия
21:45 В1 Румыния _:_ Австрия
21:45 В2 Словакия _:_ Израиль
21:45 В3 Турция _:_ Сербия
21:45 В2 Шотландия _:_ Чехия
21:45 С4 Беларусь _:_ Казахстан
21:45 С3 Греция _:_ Косово
21:45 С2 Эстония _:_ Армения
21:45 С3 Молдова _:_ Словения
21:45 С2 Северная Македония _:_ Грузия

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