Вратарь сборной Украины Георгий Бущан, комментируя матч со сборной Германии в третьем туре Лиги Наций, отметил, что во втором тайме допустил ошибку, которая привела к проигрышу.

В то же время он считает, что эта ошибка повлияла только на конечный результат, но не на игру.

– Мы не остановились, мы играли в свой футбол. К сожалению, это футбол, бывает всякое. Нужно проанализировать и двигаться дальше, – отметил Бущан в эфире канала Футбол.

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Отметил отличную работу Бущана и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, несмотря на поражение сине-желтых от сборной Германии со счетом 1:2 в рамках третьего тура Лиги наций.

По его мнению, от ошибки никто не застрахован, отметив, что в моменте со вторым голом Бущан сделал отличный сейв.

Следующая игра со сборной Испании состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский.

Фото: Динамо Київ