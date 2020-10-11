PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Моя ошибка не повлияла на игру: Бущан о матче со сборной Германии

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан, комментируя матч со сборной Германии в третьем туре Лиги Наций, отметил, что во втором тайме допустил ошибку, которая привела к проигрышу.

В то же время он считает, что эта ошибка повлияла только на конечный результат, но не на игру.

– Мы не остановились, мы играли в свой футбол. К сожалению, это футбол, бывает всякое. Нужно проанализировать и двигаться дальше, – отметил Бущан в эфире канала Футбол.

Читайте: Украина дала бой, но минимально уступила Германии в Киеве

Отметил отличную работу Бущана и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, несмотря на поражение сине-желтых от сборной Германии со счетом 1:2 в рамках третьего тура Лиги наций.

По его мнению, от ошибки никто не застрахован, отметив, что в моменте со вторым голом Бущан сделал отличный сейв.

Следующая игра со сборной Испании состоится 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский.

Фото: Динамо Київ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка