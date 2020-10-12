В четвертом туре группового этапа Лиги наций-2020/21 элитного дивизиона в четвертой группе сборная Украины встретится с командой Испании. Матч состоится 13 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Прямая трансляция матча запланирована на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

В повторе игру можно будет посмотреть 14 октября в 1.40 и 16.10 на канале Футбол 2 или в 11.25 на телеканале Футбол 1. Игру покажут и 15 октября на канале Футбол 1 в 19.50.

Также текстовая трансляция матча Украина — Испания будет доступна на сайте Факты ICTV.

В первом матче команд в рамках Лиги наций, который состоялся 6 сентября в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано, испанцы разгромили подопечных Андрея Шевченко со счетом 4:0. Дублем во встрече отметился капитан Фурии Рохи Серхио Рамос, а еще по голу на свой счет записали Ансу Фати и Ферран Торрес.

Фото: Павло Курбанов, УАФ