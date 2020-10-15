Бой Ломаченко — Лопес состоится в ночь с 17 на 18 октября в 5.00 в Парадайзе, что возле Лас-Вегаса (штат Невада). Бой пройдет в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand Conference Center.

Поддержать нашего чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC можно будет благодаря прямой трансляции на платформе Megogo, которая начнет показ вечера бокса в 4.00 по киевскому времени. Для того, чтобы посмотреть бой необходимо иметь подписку Оптимальная или Максимальная.

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Также поединок в Лондоне покажет американская платформа FITE.tv, которая имеет право на показ боев промоушена Top Rank, и американский кабельный вещатель ESPN+.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Лопес можно будет посмотреть на Факты ICTV.

Промо к бою Ломаченко — Лопес

10 сентября, спустя несколько дней после подписания контракта на бой между боксерами, промоушн Top Rank представил огненное промо к поединку.

В ролике показаны эффектные нарезки из боев боксеров. Лопес в видео говорит: Он еще не встречался с такими быстрыми и сильными соперниками, как я. На что Ломаченко отвечает: Многие говорят о Теофимо Лопесе. Он когда-либо дрался с топ-бойцами?

На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.