Гороскоп на неделю, с 18 по 25 октября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 18 по 25 октября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Астрологически насыщенная неделя. Многие не смогут выполнить работу в назначенный срок, а поставленные повышенные требования и ожидания по отношению к партнерам, вызовут лишь раздражение, приведут к конфликтам.

Соглашаться на уступки в эти дни будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным, это поможет решить многие задачи. Напряжение в течение недели провоцирует раздражительность, игру чувств, поэтому в организме могут происходить психосоматические изменения.

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20 октября неблагоприятный день для трансформаций, совместной работы или поездок. Усиливается угроза аварий, несчастных случаев, травм, неприятностей при работе с электроприборами.

21 октября Черная Луна, проходя по знаку Тельца, активизирует все пороки, связанные с деньгами.

23 октября Солнце переходит в знак Скорпиона и строит оппозицию с Черной Луной — сложный день, у многих людей нет понимания будущего, появляется подверженность к манипуляциям, поэтому можно наделать много ошибок.

Гороскоп для Овнов

Ваши действия будут зависеть от других людей. Даже если вы очень независимый человек, ваш успех во многом зависит от окружающих. Этот период может совпадать с какой-то партнерской деятельностью – браком, разводом или деловой активностью. Это время взаимоотношений – позитивных и негативных, кульминацией которых может быть юридическое оформление. Преобразовываются старые связи, разрываясь или укрепляясь. Центр событий смещается от вас к другим людям. Кроме того, возмож­ны изменения, связанные с юридическими вопросами.

Гороскоп для Тельцов

Обычные рутинные обязанности, бытовые проблемы, занимают уйму времени и сил. В этот период можно решить много задач. Напомнят о себе должностные обязанности, могут возникнуть проблемы отношений с сотрудниками или подчиненными. Возобновляются перспективные проекты и деловые отношения, но от вас требуется разумный подход, чтобы это сохранить. Самоконтроль необходим, чтобы преобразовать негативные моменты в работе, решить имущественные или финансовые проблемы. Домашние животные и вопросы собственного здоровья могут потребовать своей доли внимания.

Гороскоп для Близнецов

Появляется подозрительность, ревность, а от этого страдают личные отношения. Избегайте поспешных выводов, особенно о других людях, так как недавно начавшиеся отношения, могут в этот период завершиться. При правильном использовании возможностей этого периода, вполне реально воплотить творческие проекты. Внимания потребуют дети, в жизни которых могут происходить важные события. Постарайтесь уделить им больше внимания, даже если ваши дети уже взрослые и имеют свои семьи, общение с родителями им очень нужно.

Гороскоп для Раков

Семейные и домашние дела доставляют много хлопот. Кому-то предстоит решать вопросы с недвижимостью, менять место жительства, а для кого-то на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родственниками. Некоторые желания исполнятся, по крайней мере, вы сможете вплотную приблизиться к реализации целей. Нужно лишь поверить в себя и в свои возможности, настроиться на позитивное развитие ситуации и действовать согласно общественным правилам. Все вопросы изучайте самостоятельно, не стоит безоговорочно доверять мнению других людей.

Гороскоп для Львов

Предстоит хлопотный период, требующий умения налаживать контакты и связи, решать организационные вопросы. Возможны романтические знакомства, возобновление взаимоотношений. Деньгам и положению, обретенному благодаря семейным связям, наследству, деловому партнерству и браку, придется уделить особое внимание. Это поможет вам обрести финансовую независимость. Усиливается ваша решимость и сила воли, в связи с чем вы можете стать слишком требовательны и категоричны. Неделя приносит напряжение, вам постоянно приходится за что-то бороться.

Гороскоп для Дев

Необходима решительность в самовыражении, но сдержанность во взаимоотношениях. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы. Решая их, вы можете получить как большую прибыль, так и крупный материальный урон, поэтому, старайтесь не выходить за рамки безопасности. Возможно изменится уровень, способы или сфера заработка. Вы можете изменить или найти новые источники дохода, встать перед дилеммой, на что выгоднее потратить деньги, или столкнуться с непредвиденными тратами. В эти дни также усиливается интерес к тайнам, ко всему, что связано с мистикой.

Гороскоп для Весов

Вы можете обнаружить в себе скрытые таланты и способности, которые станут источником дополнительных финансовых доходов. А возможно, вы захотите заняться новым видом спорта или, наконец, купите ту самую заветную вещь, на которую так долго копили. Вы много находитесь в движении, у вас появляется множество дел и вопросов, требующих немедленного решения. Количество встреч и контактов с людьми в это время значительно возрастает. При оформлении документов будьте очень внимательны, вероятность серьезных ошибок значительно возрастает.

Гороскоп для Скорпионов

Ради новых ощущений многие в этот период, готовы на любые авантюры. Такие проявления опасны тем, что, не встречая ответного чувства, эта любовь может превратиться в ненависть, но которая, может быстро пройти и смениться полным равнодушием. Очень хорошее время для творческих людей. Если вы влюблены, то на этом подъеме способны создать шедевры. Есть опасность неожиданной траты или внезапной потери денежных средств, в том числе чужих или совместных. Из-за этого в дружеских и партнерских отношениях могут возникнуть проблемы, что осложнит сотрудничество.

Гороскоп для Стрельца

Вы сможете оказаться в центре внимания, а это значит, что окружаю­щие заметят ваши таланты и способности. Это может вас раздражать, но старайтесь сдерживать свои эмоции и не провоцируйте конфликты. Продвижению в это время поможет правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. Продемонстрируйте людям свою склонность к сотрудничеству и заинтересован­ность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас вни­мание: пользуйтесь любым удобным слу­чаем, чтобы попасться им на глаза.

Гороскоп для Козерогов

Репутация и положение в обществе приносит много волнений. Вероятны изменения в карьере, а может быть реорганизация в структуре, в которой вы работаете, приведет вас к новому началу в профессиональной деятельности. Вы также можете начать играть новую роль в качестве общественного деятеля. Возможны частые появления на публике, общение с руководством. Материальные награды и другие признания ваших заслуг, выступят на первый план. Это период осознания того, что вам не­обходимо, чтобы быть счастливым. Важность дружеских взаимоотношений для вас в эти дни возрастает.

Гороскоп для Водолеев

Может возникнуть необходимость возобновить учебу, получить сертификат, пройти курсы повышения квалификации. Этот период может также стать временем решения юридических вопросов. В центре внимания окажутся вопросы зарубежья и образования. Сдержанность в проявлении чувств и осмотрительность будут вашими верными помощниками. Завязывающиеся романтические отношения, могут привести к официальному союзу или долгосрочному сотрудничеству. Главное используйте спокойные методы для достижения желаемого, без революционного настроя.

Гороскоп для Рыб

Многие убеждения нуждаются в проверке и работе с ними. Важное дело или событие за рубежом или в другой местности изменит привычное течение вашей жизни. Связи, возникающие в этот период, как правило, неглубокие и быстротечные, а вот отношения с бывшими любимыми могут возобновиться и перейти на более качественный уровень. Обратите свое внимание на давних партнеров, вспомните все хорошее, что вас связывало, проанализируйте, почему расстались, если что-то осталось не выясненным, прекрасный период для того, чтобы поговорить и успокоиться.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.