Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, который состоится в ночь с 17 на 18 октября в MGM Grand Conference Center в Лас-Вегасе, штат Невада.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 2,62. Тогда как успех американца Лопеса оценивается котировкам 10,5. А ничейный результат встречи — 1,44.

Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, ведь у Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) есть три пояса WBA Super, WBO и WBC, а Лопес (15-0, 12 КО) владеет поясом IBF и это будет его первая защита.

Последний раз украинец выходил в ринг еще 31 августа 2019 против британца Люка Кэмпбелла, которого он победил по решению судей и завоевал титул чемпиона WBC. Теофимо Лопес свой последний бой провел против Ричарда комм, нокаутировав его во втором раунде и отобрав пояс IBF.

Отметим, что Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 4.00 18 октября по киевскому времени.